Red Roja ante el asesinato de Alexander Zajarchenko y en solidaridad con la República Popular de Donetsk

Sin menoscabo de que posteriormente procedamos a un análisis más detallado de las implicaciones de este odioso crimen sobre la causa del pueblo del Donbáss, así como de sus consecuencias geoestratégicas, nos ha parecido que urgía un pronunciamiento de apoyo a ese pueblo ante el magnicidio cometido contra su líder. El líder de la República Popular de Donetsk, Alexander Zajarchenko, ha fallecido este viernes a causa de una explosión en una cafetería cercana a su domicilio, en la que se encontraba junto a otros miembros del gobierno, algunos de los cuales han resultado heridos de gravedad.



Red Roja rechaza de forma contundente este acto reaccionario, perpetrado desde la estrategia de los fascistas ucranianos y en contra del pueblo resistente tanto de Donetsk como de Lugansk. Pero por más doloroso que este acto sea para la causa antifascista, no deja de ser un acto de desesperación, tanto por parte de las cínicas autoridades facciosas de Kiev como de sus padrinos los imperialistas occidentales.



Tanto unos como otros, aunque cada cual por sus propias razones, han azuzado todo este proceso de conquista del Este que venía desarrollándose tras la caída de la Unión Soviética, pero que afortunadamente se paró en seco con la proclamación de ambas repúblicas, apoyadas oportunamente por Rusia. Tanto odio de Occidente y de sus validos en Kiev viene de que, precisamente, las mal llamadas “revoluciones de colores” fueron cortadas de cuajo por el color rojo de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, en una guerra que en realidad viene de atrás, contra lo peor y más desesperado del imperialismo, que es el fascismo.



No es casualidad que los “colorines” criminales del Maidan hayan sido parados de manera clara y valiente por el color rojo de la causa comunista, siguiendo la mejor tradición de la Unión Soviética. Ni es casualidad que, por fin, Rusia haya entrado a apoyar esta lucha, que es en el fondo una batalla contra esa restauración reaccionaria que no se contentó solo con acabar con la URSS, sino que desearía someter a Rusia y a China.



Teniendo en cuenta todos estos elementos, y como hemos señalado en comunicados anteriores, no cabe duda de que la Guerra del Donbáss ha sido un episodio glorioso de resistencia; y de que los comunistas y antifascistas en general debemos tener muy claro de qué lado estamos en ella. Cada vez va quedando más nítido que se nos plantea un enfrentamiento a nivel mundial con la podredumbre imperialista de unas potencias que solo pueden sobrevivir azuzando la guerra y el fascismo. La ola que se está fraguando obliga a una decantación de bandos, donde no cabe el “ninismo” de ningún tipo. Máxime cuando esta ola no se circunscribe al Este de Europa con las “revoluciones de colores”, ni tampoco al mundo árabe (con los hechos de Libia o Siria, entre otros países), sino que se ha extendido también a América Latina tras los acontecimientos en Venezuela o Nicaragua por poner dos ejemplos. Efectivamente, estamos ante una confrontación a escala mundial, y por suerte cada vez más compañeros lo tienen claro, y no solo en el Estado español.



Los imperialistas quieren atemorizar a los pueblos, pero su acción criminal tiene mucho de desespero. Las noticias que nos llegan nos demuestran que el pueblo de Donetsk y Lugansk sabe lo que es superar el trance de la muerte de un líder, que no cejarán en su voluntad de resistir. Por nuestra parte, insistimos en expresar nuestro apoyo a la legítima causa de estas repúblicas, más allá de legalidades de Estado y del mil veces violado y denigrado “derecho internacional”. Y llamamos a la militancia y a todas las organizaciones de la causa antifascista a mostrar claridad en la defensa de este bando.



Los medios de comunicación no han hablado en este caso de “terrorismo”, cuando este crimen sí que es un acto verdaderamente terrorista. No vamos a quejarnos de que hagan patente su hipocresía y complicidad con el partido de la guerra del que, en definitiva, son mercenarios serviles. Como tampoco dejará de ser buena señal que tanto nuestros enemigos como los “ninis” nos ataquen por nuestro posicionamiento. Todo esto implica que vamos por el buen camino.



¡Honor a Alexander Zajarchenko! ¡Todo nuestro apoyo a las Repúblicas de Donetsk y Lugansk! ¡No pasarán!